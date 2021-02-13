「元宵節，月亮圓，圓圓元宵黏又甜；觀花燈，踩高蹺，大街小巷真熱鬧。」台北燈節每年配合年節生肖為主軸，以城市做為展出的舞臺基地，融合城市地景與人文內涵，規劃擺設栩栩如生花燈展演，年節期間總是吸引上萬人潮參觀，雖然今年受到疫情影響，燈節延後展出，但北市建成國中、景興國中、木柵國小及民生國小等各校學生，仍喜迎節慶巧手做花燈，並在校園精采呈現。

教育局指出，元宵節因時代變遷，所展現的風貌雖有所不同，但栩栩如生的創意花燈的展示，始終為最吸睛的元宵節慶活動，建成國中、景興國中、木柵國小及民生國小等各校，傳承花燈藝術文化數十年，利用社團活動、寒暑假營隊或藝術領域課程，融合傳統與創新，透過跨領域的學習，以歡度元宵及生肖為主軸，結合藝術、數學、語文、自然及科技領域，並運用STEAM跨學科領域的教學模式，整合知識、技能與態度，體現出素養導向教學的新課綱精神。

喜迎牛年！北市學生巧製花燈 校內燈會喜氣洋洋。（北市教育局提供／吳康瑋台北傳真）

喜迎牛年！北市學生巧製花燈 校內燈會喜氣洋洋。（北市教育局提供／吳康瑋台北傳真）

教育局表示，花燈製作過程相當繁複且費工，從主題內容選定、設計圖繪製、骨架紮製、燈光配置、裱糊裝飾、作品測試與修飾到會場佈置，每一個步驟，環環相扣。

民生國小藝術領域老師莊淑雯指出，為了順利完成作品，老師帶著同學以毛根組織立體架構，建立出球體、圓柱、方體等基本幾何形體，完成骨架後，再裱布接縫、繪製自己喜歡的造型與主題，完成屬於自己的花燈作品，必須耗時2個月左右的時間，不但需要創意，更需要高度的專心與耐性。

木柵國小老師甯致遠指出，指導學生參與花燈創作，提升學生藝術涵養與美感素養，無論製作大型主題花燈或是個人創意花燈，皆能掌握創意、造型、技巧及整體效果，參加臺北燈節全國各級學校花燈競賽，屢獲佳績。

景興國中外聘技術指導顧問，協同視覺藝術教師，引導學生認識傳統及鄉土藝術，擴大美感教育範疇，結合傳統與現代技法，為傳統藝術注入創新元素，建成國中在曹蓮英的指導下，師生共同耕耘傳統文化，屢屢得獎，花燈作品甚至遠赴日本展出，由學生親自解說花燈製作的過程與意義，今年雖受疫情影響，花燈出不了國門，但花燈仍出了校門照亮社區、美化環境，溫暖人心，一舉數得。

教育局強調，今年受到疫情影響，「2021台北燈節」延後舉辦，但建成國中、景興國中、木柵國小及民生國小等各校師生，配合節慶如期製作花燈，期待疫情趨緩，讓民眾有機會欣賞到同學們精心完成的花燈作品，牽一盞明燈，讓饒富傳統文化與創新魅力的花燈藝術，陪伴大家歡度牛年。

(中時 )