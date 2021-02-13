農曆春節是享受闔家團聚用餐的好時光，餐餐大魚大肉、飲食爆量，許多人假期過後腰圍更是粗了一圈，而年節期間因為飲食、作息不正常也令許多人「大腹便便」，便秘成了年後的困擾。為避免有便排不出，營養師建議大家掌握「順暢五訣竅」，避免便秘找上門。

膳食纖維能促進腸道蠕動，但國民營養調查指出，國人無論各年齡層皆無達標。新春佳節年菜多以肉類為主，更容易忽略纖維的補充。千禧之愛營養師蔡佳君表示，便便順暢的第一訣竅是攝取足夠膳食纖維，其實將蔬菜入菜並不難，例如火鍋裡可多放些葉菜類及菇類、滷肉中加入紅及白蘿蔔一同燉煮、或是肉類料理加上洋蔥、彩椒等食材拌炒，不僅菜色更豐富，也補足蔬菜攝取。未精緻的全榖雜糧類也是高纖好來源，主食中可用糙米、薏仁取代部分精緻白米飯。

除此之外，水果也富含膳食纖維。蔡佳君建議民眾，飯後點心可用水果取代高油高糖的零嘴，不過水果富含醣類，也不能毫無節制的食用，建議每天2份即可。年節零食常見的果乾也是易誤踩的陷阱，除去了水份，同重量下熱量和醣類較新鮮水果高，食用時必須留意份量，避免攝取過多加工過程中額外加糖和鹽醃漬的產品。

第三，每日水份要喝足。蔡佳君表示，水溶性膳食纖維需要水份來膨脹，如果只吃纖維卻沒有喝夠水份，不但無法改善便秘問題，反而可能讓生成的糞便乾硬難以排出，因此過年期間也別忘了補充水份，每天建議要喝到自身的體重乘上30 毫升的水量才足夠。

另外，便祕還有一個原因是腸道菌叢的不平衡。蔡佳君表示，若有這樣的問題，就要補充好菌，維持腸道健康，幫助排便順暢。例如優酪乳、優格都是補充益生菌的好選擇，應以無糖的產品為佳。若較難適應其天然酸味，可添加水果一起食用。

蔡佳君表示，過年期間常常通宵、作息不正常，再加上多數人可能只吃不動、活動量不足，都有可能導致腸胃蠕動不足而排便不順。她提醒民眾，假期後還是要恢復規律的生活作息，飯後可約家人親友們一同散步，促進親人間感情之餘，也能運動活絡腸道消化。新的一年別讓健康問題纏身，留意飲食及生活作息訣竅，就能遠離惱人的便秘。

(中時 )