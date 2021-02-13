30多歲的小林（化名），自認晚上睡眠品質很好，一躺床就呼呼大睡，8-10小時都沒問題，但無論睡多久，白天依舊無精打采，甚至常常在上班時打瞌睡。由於精神渙散，接連遭數家公司辭退，就醫後才發現自己罹患「睡眠呼吸中止症」，且已達重度，夜間嚴重缺氧，讓他睡越多越累。

台灣睡眠醫學學會理事長、台中慈濟醫院睡眠醫學中心主任邱國樑表示，成人罹患睡眠呼吸中止症比例約9％，換算下來，推估我國約有近百萬的潛在成年患者。

在所有睡眠呼吸中止症中，其中又以阻塞性占比超過9成。邱國樑表示，阻塞性睡眠呼吸中止症的成因眾多，其中以肥胖、體重過重為一大高風險族群，此外，下巴短小、呼吸道阻塞、鼻息肉、過敏、甲狀腺低下或異常、曾有中風史等等，也都屬於好發族群。

邱國樑提醒民眾，若有「打鼾」、「半夜頻尿」、「晚上好入睡但白天精神不濟」等任一情形，就得提高警覺，或參考「艾普沃斯嗜睡自我評量表」來進行自我評估。「打鼾」常被單純認為僅是「很累、睡很熟」，卻忽略其實是睡眠呼吸中止症的一大指標，尤其是當被旁人、枕邊人告知有「睡覺打呼，打著打著卻忽然停止，彷彿停止呼吸」的狀況，就有極高可能是睡眠呼吸中止症。

此外，邱國樑表示，若明明睡前已經控制水分攝取，也沒有泌尿道相關問題，半夜卻依舊頻繁醒來跑廁所，也是警訊之一。呼吸中止會讓身體「缺氧」，迫使身體分泌一種利尿激素：心房利鈉鈦(Atrial natriuretic peptide，ANP)來製造尿液，導致就算睡前沒喝水，照樣得一直爬起來跑廁所。

不少人常把「睡眠呼吸中止症」和「失眠」畫上等號，其實並不盡然！邱國樑表示，多數患者其實相當好睡，一上床就睡著，接著一覺到天亮，但就算睡上8~10小時，白天依舊相當疲倦。他強調，躺床後10~20分鐘入睡，都屬於正常且健康的狀態，超過20分鐘仍沒有睡意，可能得懷疑是失眠，若是短短幾分鐘就呼呼大睡，便要懷疑是睡眠呼吸中止症。

邱國樑引述研究指出，睡眠吸中止症造成的夜間缺氧，會提高包括高血壓、心臟衰竭、腦部中風、血糖不穩等狀況。另外，睡眠吸中止症也是重大公共安全議題，因為白天嗜睡、精神不濟，恐提高車禍肇事風險。國外研究更證實，因睡眠吸中止症引發的嚴重車禍機率，是一般人的7倍之多，以國外為例，包括美國的卡車司機、日本的職業駕駛，都得經過強制檢查來排除睡眠呼吸中止的可能，避免工作中因操作失當，導致公共危險發生的風險。

即便如此，睡眠呼吸中止症在台灣仍未獲得太大的重視，原因在於民眾對疾病不夠了解，檢測能量不足，另現行的治療方法，對民眾仍較為陌生，成為後續治療接受度不高的原因。邱國樑表示，日前獲FDA、TFDA核准上市的創新高階醫材-睡眠呼吸中止症檢測系統，可在10分鐘快速完成睡眠呼吸中止症檢測，今年將陸續進入國內健檢中心開始使用，可緩解睡眠中心的擁塞人潮，也有助提升民眾檢測意願，早期檢測、早期治療。

邱國樑提醒民眾，面對睡眠呼吸中止症，應儘早就醫，若有必要，現在也有居家檢測的替代方案，平時務必做好體重控制，避免脂肪堆積呼吸道，也要避免過度勞累、肌肉鬆弛劑、安眠藥、酒精等。

(中時 )