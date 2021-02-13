因違反NBA新冠防疫規定遭到隔離，缺席6天的杜蘭特（Kevin Durant）今天解禁參與籃網隊訓練，準備明天復出對陣老東家勇士。杜蘭特上役在6日對暴龍之戰被中途撤下，他說：「比賽中及賽後我有點沮喪，但現在我冷靜下來，準備要比賽了！」

在6日對暴龍的比賽之前，杜蘭特因為接觸一位新冠病毒檢測結果不明的隊職員，而無法先發。他在第1節替補上陣但總共只打了19分鐘，就因為該職員最新的檢測結果呈陽性反應，讓杜蘭特在第3節被強制下場，並接受聯盟的隔離處置。

「那是個不幸的情況，」杜蘭特在強制退場的意外後首度受訪，「那晚我正準備比賽，卻被通知得先等一個檢驗結果出來。你知道嗎，那會打亂我的節奏，因為我想上場比賽。現在我終於回到戰場了，事情就是這樣。」

儘管杜蘭特缺席了1周，但籃網教頭納許（Steve Nash）強調明天對勇士之戰，他不會限制杜蘭特的上場時間。

「即使我想限制，他大概也不會聽，就讓他放手去打吧。」納許說。

這將是杜蘭特從前年夏天離隊之後，首次回到勇士主場比賽，上季他投奔籃網但因阿基里斯腱受傷整季報銷。勇士表示，明天賽前他們將會播放一段向杜蘭特致敬的影片，下季等杜蘭特再回到大通銀行中心比賽，再辦一個更正式的儀式，希望屆時已能開放觀眾入場。

「那是我見過最強大的陣容，」勇士教頭科爾（Steve Kerr）被問到有杜蘭特效力麾下的時光，「最深刻的記憶可能是2017年總冠軍賽第5戰，在甲骨文球場打得非常激烈。我記得我走出球場的時候，覺得我們整個進攻火力的水準，是我在籃壇從未見過的高度。」

(中時 )