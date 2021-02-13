台塑生醫表示，位於肉圓大本營（彰化市）的《台塑生醫健康悠活館》春節期間打造夢工廠嘉年華，特別引進氣墊探索樂園，規劃春節市集、街頭藝人營造迷你版草悟道，每天兩場輪番上陣的奇幻魔術秀、泡泡魔幻秀及嘆為觀止的人入大氣球表演，期盼用歡笑迎接2021。

《彰化台塑生醫健康悠活館》讓消費者直接走入台塑生醫的核心基地，打造一處以寓教於樂「智慧健康體驗」為主題的生活前哨站。童趣設計的多媒體、結合感官的互動裝置，讓你一窺台塑生醫的實驗機密。提供免費頭皮檢測、健康量測，可以更了解自身健康狀況選擇最合適的保養模式。

此外，《彰化台塑生醫健康悠活館》除與二手玩具銀行合作，進駐中部唯一童趣窩，使孩子能共玩共樂，從玩樂中學習珍惜；更一口氣整合台塑旗下所有消費性品牌、彰化伴手禮，滿足一店購足的購物需求。

其中，特別建議一定要來2F養生輕食餐廳品嚐多種獨家薑黃輕食及甜點，還有外帶正宗台塑牛小排，是全家春節連假出遊走春的好選擇。

(工商 )