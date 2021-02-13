美食交友實境節目《開著餐車交朋友》本周三人到台中學習製作叉燒包，黃秋生做起叉燒包架勢十足，重現電影《八仙飯店之人肉叉燒包》的經典恐怖畫面，令人毛骨悚然，其實私下的黃秋生其實相當感性，他透露：「小時候家窮無法學音樂，所以只好演戲。」本周「千面歌優」李千那特地參與節目錄影，向黃秋生討教演戲的技巧，勾起黃秋生演員人生的回憶：「不想拍攝的戲份也要轉換心境去配合。」黃秋生真情流露的分享讓人感動，也讓觀眾看到不同面向的他。

本周來到台中，跟著香港五星大廚學習製作叉燒包，黃秋生做起叉燒包架勢十足，彷彿重現經典電影場面，沒想到卻馬上「落漆」，餡料太多溢出麵皮外，KID開玩笑道：「老闆！燒賣一顆！」黃秋生也自嘲「這是肉包」。黃秋生親手料理道地的「香港公仔麵」讓KID和宋柏緯試吃，兩人吃得讚不絕口、不斷搶食，不過當黃秋生親手包的叉燒包上桌時，KID狂笑表示：「這餡料亂炸，我扣800分。」面對弟弟的調侃，黃秋生幽默作勢「拿刀處理」，三人有趣的互動逗樂大家。

吃飽喝足後，三人來到露營音樂祭準備開工，KID分享拍攝節目的感想：「跟秋生哥接觸的第一面非常害怕，藉著工作的過程感情越來越好，第一天工作結束，秋生哥還跟我們說『有點想你』。」KID透露私底下的自己其實很安靜：「私底下的我不太敢跟陌生人聊天，我知道很多人都跟我一樣，不過我們可以藉著餐車有些互動，一起交朋友。」黃秋生也感性講起兒時回憶：「小時候媽媽想讓我學鋼琴，可是家裡很窮，只能去求學校，不過被拒絕，所以我本來應該是音樂家，不過沒人幫我，後來我就出來演戲了。我們餐車的收入全數捐贈兒福聯盟，可以幫助小朋友，我覺得很有意義。」

這次節目邀請到李千那和三位主理人交朋友，為了節目錄影李千那更精心打扮了近三小時，KID驚喜大喊「有美女」，黃秋生卻淡定回應：「她是一棵樹吧。」讓李千那哭笑不得，黃秋生再次展現冷面笑匠的幽默：「近看真的是美女，美女樹。」難得見到影帝，李千那把握機會討教演戲的技巧，黃秋生大方分享揣摩秘訣「先從角色外型開始」：「當時《八仙飯店之人肉叉燒包》在試裝時，我就在想生活中讓我感到害怕的場景，然後模仿飾演。」黃秋生也分享演員人生所遇到的委屈、心境上的轉換：「拍攝到後來補拍很多色情、暴力的劇情，我覺得只是賣弄給市場所以很生氣，不過生氣還是要拍，那時差不多是萬聖節，我就改變心境當作是萬聖節禮物送給大家。」《開著餐車交朋友》於每周日晚間10點LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

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(中時新聞網)