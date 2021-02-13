農曆年節到來，許多勞工仍在崗位上努力不懈，北市勞動局長陳信瑜表示，按「勞動基準法」規定，雇主除每月為「舊制年資」的勞工提撥退休金外，已符合退休條件的勞工，雇主必須估算勞工退休金，專戶餘額不足時應補足差額，若未依規定提撥，可裁處9萬元以上、45萬元以下罰鍰，並可公布事業單位名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。

陳信瑜指出，有些事業單位設立專戶後，卻未依規定按月提撥勞退準備金，拉低提撥比率，等到勞工申請退休時，又無法足額支付所需的退休金，此時的雇主又會因經營或經濟景氣等因素為由，無力補足差額，即產生勞資爭議或惡性關廠情形。

陳信瑜說，按「勞動基準法」第56條第2項規定，雇主應於每年年度終了前，估算舊制勞工的退休準備金專戶餘額，若雇主的餘額不足以給付符合退休條件的勞工，應於隔年的3月底前，一次提撥齊差額，並送事業單位「勞工退休準備金監督委員會」審議。

「保障勞工權益！」陳信瑜說，雇主應確實按法規的規定試算勞工的退休金，並在3月31日前補足差額，以免受罰；相關勞工退休準備金專戶法令諮詢，可撥打台北市政府1999市民熱線轉勞動局勞資關係科，為讓雇主便於計算足額提撥金額，勞動部也提供了預估隔年「勞工退休準備金足額提撥退休金試算」的網站，歡迎雇主多加利用。

(中時 )