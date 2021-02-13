苗栗市八甲茶園魯冰花開了，揮別溼涼天氣，年初二陽光露臉，八甲茶園迎來更多走春民眾，苗栗市農會總幹事謝錦明指出，今年魯冰花景觀田區共計約8公頃，受氣候影響，花期預計可到2月底，魯冰花不僅可觀賞也是茶園的綠肥，八甲茶區因採友善耕作，常有野生動物來作客，充分展現生態共好。

魯冰花有耐酸和耐貧瘠的超強適應力，早年肥料不足時，陪著客家人撐過貧困時期，因此有「客家母親花」的美稱，苗栗市農會看好魯冰花的客家意象，和茶葉改良場、水土保持局跨域合作，選定作為南勢八甲茶區的冬天景觀主題花，目前已陸續盛開，金黃色的魯冰花在陽光下搖曳，景象美不勝收。

苗栗市八甲茶園魯冰花開了，避免遊客進入茶園踐踏茶樹，農會今年將觀賞區圍起來，並架設觀景台供民眾取景。（巫靜婷攝）

苗栗市八甲茶園魯冰花開了，避免遊客進入茶園踐踏茶樹，農會今年將觀賞區圍起來，並架設觀景台供民眾取景。（巫靜婷攝）

營造友善茶園新風貌，苗栗市農會鼓勵農友在茶樹行間種植魯冰花，不僅可觀賞還能做為綠肥。（巫靜婷攝）

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，魯冰花花海美景吸引遊客進來參觀，也順勢推廣在地茶品系「貓裏紅」品牌，魯冰花是傳統客家村常見的花朵，也是優質綠肥作物，冬茶採收後播種，春茶採收前開花，營造八甲茶園花卉主題景觀成為特色。

謝錦明指出，近年八甲茶區致力於友善耕作，鼓勵農友將老茶樹新植，並於茶樹行間栽種魯冰花做為綠肥，減少化肥使用，經農委會茶葉改良場於茶園周邊監測，果真發現石虎、食蟹獴等保育類野生動物出沒，雖然魯冰花田被成群野兔啃的東少1塊、西少1塊，但農友深信不傷害動物，與大地共生自有福報。

苗栗市農會今年將魯冰花觀賞區圍起來，禁止遊客進入踩踏，謝錦明說，去年開放田區，有民眾分不清花草與茶樹，為了賞花拍照反而踩死了茶樹，因此今年特別建置觀景台，讓民眾能在觀景台上拍照，就不怕踩死魯冰花與茶樹，農會也有派員管理、疏導人群。

(中時 )