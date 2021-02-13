一個讚換10元紅包敢玩嗎？ICU醫師陳志金大年初一在臉書發起「安太座活動」，根據網友點讚的數量來決定老婆今年的紅包金額，結果一天下來竟累計3.6萬多個讚，折合成台幣等同於噴掉36萬元，讓他忍不住直呼，太驚人，下次不敢了！引發網友熱議。

陳志金大年初一在臉書分享「按讚換太座紅包」的活動，指出妻子想知道他的臉書有多少潛水粉絲，便提出以一個讚換10元的方式測試，並用激將法「你害怕了嗎？」讓他忍不住嘴硬回說才不會，但由於讚數飆升得太快，網友也提醒他該設定停損點，活動截止日為當晚12時。

陳志金今在臉書分享活動結果，該貼文共獲得3萬6266個讚，折合台幣是36萬2660元，而驚人的紅包將用轉帳的方式交給太座，他並秀出私房錢存摺表示，現在戶頭裡面只剩下39萬多元，讓他忍不住直呼「感謝大家手下留情，給我留一點零用錢，這個太驚人了！下次不敢了。」

而當初進行此活動時，陳志金也點名4位醫生一同參戰，分別為邱豑慶醫師、蘇怡寧醫師與蔡明劼醫師醫生漫畫家阿毛，其中邱豑慶的貼文按讚人數高達4萬2千餘人，直接超越他，因此結果出爐後，他也忍不住關心：「麻醫邱醫師，你還好嗎？」

超驚人的紅包金額引起網友討論，「阿金醫師，安太座比安太歲的成本高好多唷，但保佑一整年順風順水」、「明年不敢玩了吧」、「天啊！您居然36萬，蘇醫師也才10萬多，好可怕，您的人氣居然大過蘇醫師，還是大家都報復性按讚」。

(中時新聞網)