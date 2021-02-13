民進黨立法委員王定宇於臉書表示，前總統馬英九「替中國傳染病名稱要求台灣」、「要求依照國民黨馬政府跟中共簽署的協議，要台灣配合中國防疫」、「中國要給台灣疫苗，台灣不得拒絕」，並狠批馬一家人幾乎都美國籍，「飼老鼠咬布袋」。對此，馬前總統辦公室表示，王委員大過年就在胡說八道無中生有，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任。

馬前總統辦公室指出，美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎；蔡英文總統也改稱新冠病毒，並祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。在蔡總統有意釋出善意，改善兩岸關係之時，王委員卻大唱反調，仍在挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？

馬前總統辦公室表示，有關兩岸合作防疫及疫苗等議題，馬前總統日前受訪時已說得很清楚 ，也見諸媒體報導，但王委員卻刻意扭曲馬前總統的言論。屢屢造謠抹黑，反映出王委員的人格與問政品質，馬辦呼籲選民要睜大眼睛，勿再受騙上當，也請王委員自行承擔相關法律責任。

(中時 )