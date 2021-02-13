余天和李亞萍的女兒余苑綺，生下二寶後直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肺部和肝臟，讓她3年內開刀8次、做了30次化療，昨（12日）大年初一時，在臉書曬出全家福照片，並許下牛年新願望「希望自己關關難過關關過」，讓不少粉絲紛紛留言為她打氣。

余苑綺過年在臉書曬出全家福照，只見她上半身穿著紅色上衣，象徵著一身喜氣，對著鏡頭露出燦爛笑容的她，氣色看起來相當不錯，此外余天和李亞萍則各自抱起她的一雙兒女，老公則是面對鏡頭擺出勝利手勢，一家人享盡天倫之樂的幸福模樣，讓外界稱羨不已。

祝爸爸生日快樂❤️❤️❤️ 大家恭喜發財 身體健康 心想事成 希望自己關關難過關關過 🐂年壯如牛 💪🏻💪🏻💪🏻 由余苑綺 Chichi 發佈於 2021年2月12日 星期五

此外，全家人還提早幫余天慶生，余苑綺也藉此道出牛年新希望，只見她寫道：「祝爸爸生日快樂，大家恭喜發財，身體健康，心想事成」，更希望自己能「關關難過關關過，年壯如牛」，一席話讓粉絲心疼不已，紛紛留言：「漂亮堅強的媽咪，新年快樂，祝福你永遠幸福健康平安」、「相信一定要早日康復，好好的陪伴一雙兒女」。

目前身體逐漸康復的余苑綺，回憶起當時化療過程太痛苦，曾有過一度想要放棄的念頭，甚至在座談上公開遺書內容給一雙兒女，只見她表示：「如果媽媽真的不在，相信這是神作的決定，姐姐要好好照顧弟弟，弟弟長大要好好保護姐姐，媽媽會一直陪在你們身邊，希望你們永遠都幸福快樂，媽媽真的好愛好愛妳，下輩子我們還要當家人」，字字句句都讓人為之動容。

(中時新聞網)