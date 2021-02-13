大年初二，傳統習俗是出嫁的女兒帶著女婿孩子回娘家的日子，國民黨主席江啟臣和藍委蔣萬安今也和妻子一起回去拜年，2人都難得在社群平台分享全家福照片，網友看到後都大讚夫人皆是高顏值。

今天（13日）是大年初二回娘家，蔣萬安在臉書發文，並附上和妻兒一起回宜蘭的照片。蔣表示，「每年春節，我和兒子都很期待可以回宜蘭娘家！可以看見可愛又好久不見的親戚！大家是不是也很期待回老家拜年呢？記得回娘家務必帶上伴手禮喔！祝大家新的一年，好運連連、多如牛毛」！

蔣萬安秀出全家福照片。（摘自蔣萬安臉書）

立委林奕華也在貼文底下留言「祝萬安新年快樂、闔家平安」！其他網友都也紛紛表示，「初二回娘家蔣萬安加油！大家新年快樂萬事如意」、「有四代同堂了吧、好幸福」、「委員夫人新年快樂，歡迎回來宜蘭，祝全家平安幸福」、「我也是宜蘭人，祝福你加油」、「宜蘭女婿，初二是迎婿日」、「新年快樂、闔家平安」、「委員全家大小平安，快樂」、「多多亮相」！

此外，江啟臣今也在臉書分享和妻子回娘家的照片，並表示，「今天年初二，陪老婆回娘家，與家人團聚，北部天氣飄著微微的小雨，大家出門要注意行車安全與注意保暖，祝福大家平安出行、新年快樂」！許多網友也在貼文底下留言祝福江啟臣新年快樂，更有網友都大讚江啟臣夫人是氣質優雅的美人。

江啟臣秀出和妻子的合照。（摘自江啟臣臉書）

(中時新聞網)