美國國務院今天表示，對美國來說，北韓的核武及彈道飛彈計畫是迫切的優先要務，華府將持續致力於北韓非核化。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，總統拜登的政府未直接接觸北韓，外界不應據此認為北韓核武計畫構成的挑戰不是政府的優先要務。

他在例行簡報會中表示，拜登政府實際上非常重視這件事。

普萊斯說，北韓近年持續在核武及彈道飛彈計畫上取得進展，「這對美國來說是迫切的優先要務，也是我們承諾與盟邦和夥伴共同面對的重要事項」。

他還表示：「主要的前提是，我們仍將致力於北韓非核化。」

普萊斯說，美國目前未直接接觸北韓，是因為「我們的職責是確保我們先做好外交交涉工作，確保我們先與夥伴及盟國密切聯繫」，以便採取一致的做法。

前總統川普任內3度與北韓領袖金正恩會面，卻未說服平壤當局放棄發展核武。上月20日就任的拜登政府表示，正諮詢南韓、日本等盟國，全面檢視北韓政策。

路透社本月8日取得聯合國一份機密報告，內容提到，北韓去年違反國際制裁，持續發展核子和彈道飛彈計畫，並透過網路駭客行動竊取約3億美元，用來資助這些計畫。

拜登政府的最高亞洲事務官員康貝爾（Kurt Campbell）曾表示，政府必須儘快決定如何處理北韓議題，不要重蹈前總統歐巴馬執政時期的覆轍，當時政府延誤時機，導致平壤採取「挑釁」舉動，使得雙方無法溝通。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天與南韓外長討論到北韓議題。布林肯先前說，在與盟國協調的狀況下，可能會進一步制裁北韓，逼迫平壤當局非核化。

拜登在競選期間曾稱呼金正恩是「惡棍」，還說，除非金正恩同意削減核武能力，否則不會與他會面。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1100213

(中央社)