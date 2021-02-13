兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊說，願意接下這份工作是希望回歸從政初衷，讓台灣人活著沒有恐懼；對於林宅血案、雷震回憶錄手稿遺失案、美麗島事件藏匿施明德案，民進黨執政應對歷史有清楚交代。

國家人權委員會去年8月成立，由監察院長陳菊兼任首任主委。陳菊受訪時表示，當初堅持要離開總統府秘書長一職，因為自己已經70歲，幫總統蔡英文打完2020年選戰，過程這麼困難，最後能得到人民認同、守住台灣，應該是人生美好的句點。

她說，願意接下這個位子，「不是監察院吸引我，而是國家人權委員會」，人生到這年紀，看盡多少起起落落，最後到這個階段，回歸到她從政初衷，「希望活著沒有恐懼」。

陳菊表示，她是在恐懼、壓迫中長大，盼讓台灣每個人不必在恐懼中成長，每個人都有基本尊嚴，「人生而不平等，有這麼多困難，要怎麼保護這些比較無力、弱勢的人」，她體會很深，期盼國家人權委員會能作為台灣國家的良心、為弱勢代言。

陳菊提到，她接任人權會主委後，最關心的3案，第一是雷震的回憶錄，當時她被逮捕、坐牢13天後，雷震的手稿就不見了，她認為這些歷史文件應該要交還給國史館。

第二是林宅血案，陳菊說，從美麗島事件發生前到被逮捕這段期間，相關人士都被軍、警、情報人員監控，誰還能在這樣的情況下犯案，這是歷史懸案，現在是民進黨執政，歷史真相應該要交代清楚。

她也提到，在促轉會看過施明德被監控的檔案後，發現文件有些名字是用代號，日前施明德宴請那些當初藏匿他的人時，她也把這些代號拿出來比對，「是誰出賣施明德，呼之欲出」；事發至今超過40年，應說出是誰領走那筆錢，不是為了要報復，這樣社會才有是非公道。

陳菊表示，在整個美麗島事件中，大家對於藏匿施明德案比較少討論，但她認為這案子在台灣歷史上有重要意義。美麗島大逮捕時，當時政府祭出500萬元高額獎金懸賞施明德，然而長老教會有少數的人冒著跟施明德同罪的危險，沒有被收買，「比8位受到軍法審判的人更勇敢」。

(中央社)