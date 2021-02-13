大年初二回娘家，今（13日）國道一早就出現車潮，而高公局1968APP更在午間出現當機的狀況，不少人點進去APP中想查詢路況，只見到「資料讀取中，請稍後」的消息，對此，高公局則回應，因為APP的使用流量創新高，超過系統最大負荷，目前已緊急處理中。

一名網友今在PTT上發文抱怨，準備開國道回娘家，想當聰明的用路人，因此打開1968想看下國道的路況，結果卻整個當機，下載了App也開不進去，讓他忍不住直呼，這樣要怎麼聰明？有人可以看到路況嗎？

貼文引起網友熱議，「初二一定塞爆」、「今天鐵定塞」、「聰明用路人就是不出門」、「現在出門是吃晚上喔」、「壓力實測做太少了」、「迅速改用Google Map查路況」、「還好啦，以前沒這個APP不是一樣開車出門」、「塞好塞滿」、「要出門就要有心裡準備」。

針對1968APP當機的消息，高公局也證實，使用流量創歷史新高，短時間內湧入太多人，導致系統超過最大負荷，所以才會出現當機的狀況，目前已緊急進行處置，建議大家可改用電腦版查詢。

(中時新聞網)