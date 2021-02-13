去（2020）年9月，輝達（NVIDIA）同意以400億美元（約台幣1.13兆元）併購英國晶片設計商安謀（ARM），被稱為半導體業界史上最大聯姻，如今卻面臨愈來愈多反對聲浪和挑戰，周五包括微軟、Alphabet（谷歌母公司）與高通三大美企跳出來指稱對該收購案感到擔憂，要求全球監管機關介入調查。

CNBC報導，高通促請聯邦貿易委員會（FTC）、歐盟、英國競爭和市場管理局，以及中國國家市場監管總局等監管機構，不要核准輝達收購安謀；並認為，此次收購可能阻止其他晶片製造商使用安謀技術，使輝達獲得不公平的競爭優勢。

安謀為日本科技巨頭軟銀集團所擁有，其晶片設計授權給包括蘋果、英特爾、三星、華為等500多家企業。由於全球95%智慧手機都使用安謀的架構，加上輝達又是超微（AMD）和蘋果等競爭對手，外界擔心併購案將會衝擊安謀作為中立供應商的地位。

報導指出，FTC對該交易案的調查工作已進入第二階段，要求軟銀、輝達及安謀進一步提交相關資料，預期FTC要花較長時間並收集更多文件，才會對這樁併購案做出評估。

輝達發言人表示，有信心經過相關監管機構評估後，將認同收購是對市場有利的；安謀和軟銀則不予評論。

(中時新聞網)