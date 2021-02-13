湖人13日對戰灰熊，開場打得一團糟，首節就落後多達20分。所幸時間充裕，在「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)的35分、9籃板領軍下，湖人下半場完成大反攻，終場115比105擊敗灰熊，寫下7連勝。詹姆斯(LeBron James)此役28分、9籃板、8助攻，但也有5次失誤。灰熊以葛雷森艾倫(Grayson Allen)的23分最高。

灰熊開賽僅3分鐘就打出一波11比0強勢開局，湖人被迫叫出長暫停，之後詹姆斯硬擠到籃下拋投才幫球隊開張。不料灰熊又打出第二波猛攻，打完半節就以22比2遙遙領先！湖人再叫暫停之後總算清醒，首節打完灰熊以31比16領先。

第2節湖人站穩步伐，但在發動快攻中出現多次失誤，光是他們11次失誤就奉送灰熊20分之多，上半場打完仍以46比59落後兩位數。下半場湖人展開大反攻，單節轟了41分(詹姆斯13分)，一口氣追回全部失分，反以87比82領先。

湖人全場外線投30僅中6，灰熊投進了兩倍數量(葛雷森艾倫6顆)，卻沒能把握機會。灰熊本季遭遇湖人的3戰全敗，之前還有一次開場以21比6領先，最後仍遭逆轉。究其原因是陣容深度有差距，新人王莫蘭特(Ja Morant)繳出22分、10助攻和幾次精采好球，但湖人也有庫茲馬(Kyle Kuzma)的20分、10籃板足以抗衡。

比賽末段雙方差距被拉開到15分，詹姆斯幾乎都在場邊納涼，他顯得心情愉悅。湖人最近連拚3場延長賽(其中一場二度延長)，總算有機會喘息一下。

(中時新聞網)