新春假期走春趣，苗栗縣三義鄉西湖渡假村即日起至3月1日推出「童話糖果嘉年華」系列活動，除了祭出12歲以下兒童免費入園外，也與電商平台合作網路限定購票優惠，陪伴民眾防疫還能省荷包，渡假村從初一開始至少2000人入園，假期第2天上午就超過千人入園，預估初三入園人數持續創新高，可見疫情期間，民眾遊興不減。

西湖渡假村表示，歡樂的嘉年華，讓遊客彷彿走進夢幻童話世界裡，跟著賣火柴的小女孩一起闖入糖果世界，更邀請烏克蘭籍演員精彩特技演出、國家級響宴薩克斯風磅礡登場，還有大小朋友永遠猜不透的魔術大師登台互動，享受一天8場的表演，精彩不間斷。

西湖渡假村指出，園區的巨型裝置藝術，會讓遊客驚呼聲連連，有全台最高美式電話亭、絕美天使之翼、還有糖果森林、糖果樹、糖果屋等，同時還設置了闖關遊戲，讓小朋友大Fun電、動動腦，看孩子們玩的不亦樂乎，闖關完成還有小禮物可以拿。

為響應嘉年華活動，園區推出「幸福99糖果罐」限量商品，只要99元就能為自己打造獨一無二的糖果罐，牆上有著紅、綠、黃、粉、橘各種顏色的糖果琳瑯滿目，通通都可以讓遊客自己搭配裝進糖果罐。

西湖渡假村另推出年後出遊「森林式住宿下殺2.4折」，一泊二食再送續住一晚的優惠，遊客可在這裡享受清新自然好空氣，大口大口森呼吸，遠離塵囂，隱密山林，防疫旅遊最安心，詳情請至渡假村官網查詢https：／／events.westlake.com.tw／。

西湖渡假村提醒，防疫期間，遊客進入各大旅遊景點，必須隨時佩戴口罩、保持安全距離，也請民眾配合實聯名制相關規範，才能有美好的春節假期。

(中時 )