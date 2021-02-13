交到了日租女友？對一名男網友來說，女友的行為確實讓他有這樣的感覺，他發文表示，他與女友交往3個月後，終於第一次到對方家，睡了一晚什麼事都沒做，沒想到隔天卻收到女友傳來訊息，跟他要2000元房費與水電費，更誇張的是，女友還列出其他付費項目，讓他崩潰立即決定分手。

這名男網友表示，他與女友是同事，2人因為互相喜歡成為男女朋友，相戀期間對方一直守身如玉「我看她名牌包包很多，問她是不是富二代來體驗民間疾苦，她就說別人送的，想去她家坐坐都不行，每次都只送到離她家很遠的紅綠燈路口」。

2人交往3個月後，原po終於可以到女友家，但事後卻秀出2人對話截圖怒譙：「後來我去她家了，什麼都沒幹，就在她家睡了一個晚上，然後第二天她跟我要水電費，水電費和房費一個晚上2000元！我她X！」，最後因為無法接受彷彿與性工作者協調性交易價格的戀愛方式，決定分手。

網友看到貼文紛紛打趣留言「她可能賣習慣了，都要收費」、「是日租女友嗎」、「難怪名牌包那麼多」、「如果發生那檔事， 可能最少要收10000了」、「你女友沒有先告知價目表，客訴她」、「原價5000算2000不錯欸」。

(中時新聞網)