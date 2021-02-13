世界衛生組織（WHO）專家小組在完成於武漢的調查後，9日宣布排除新冠病毒起源於實驗室意外的假說，更指出未來不會進一步針對這個假說進行調查，不過世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（12）日改口，指出對所有假設持開放態度。

VIDEO: World Health Organization director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus says that "all hypotheses remain open" on the origins of the Covid-19 pandemic pic.twitter.com/bWiB6aCwDA — AFP News Agency (@AFP) February 12, 2021

綜合路透社、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，世衛專家小組甫結束在大陸進行一個月的新冠病毒起源、爆發調查，世衛跨物種動物疾病專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）9日在記者會上指出，團隊提出4項新冠病毒進入人群的假說，包含從動物直接傳人、從中間宿主傳人、從冷凍食品傳人、以及從實驗室意外中外洩等4個途徑，團隊經過分析後認為從實驗室外洩的途徑極不可能發生，班恩巴瑞當天也表示，未來團隊將不會進一步探究病毒是否從實驗室外洩的問題。

世衛專家小組排除新冠病毒從試驗室外洩的可能引發國際關注，不過世衛秘書長譚德塞昨日的發言明顯和專家團的說法大相逕庭，他表示：「關於某些假說是否被摒棄的問題引起質疑，在和團隊討論後，我希望確認對所有假說仍維持開放態度，而且需要進一步分析及研究。」

譚德塞進一步說明，「部份工作可能不在這次任務的職權範圍內，我們一直以來都強調這次任務不會找出所有答案，但確實找到重要證據讓我們進一步了解新冠病毒的起源。」

譚德塞指出，此次調查團的摘要報告最快下周就會出爐，最終報告也會在幾個禮拜內出爐，兩份報告都會對外公開。

新冠肺炎於2019年底爆發，於2020年初擴散全球，美國前總統川普及他的政府將疫情爆發歸咎於武漢病毒研究所，認為病毒是在研究過程中外洩，北京則指實驗室從來沒有存在過新冠病毒。

9日記者會上世衛專家團被問及為何不相信病毒可能源於實驗室外洩的說法時，班恩巴瑞表示武漢的科學家告訴他們沒有持有新冠病毒，如果在疫情爆發前就研究這隻病毒，那將不會是秘密，「通常研究人員發現新病毒後都會馬上公開，這是全世界的普遍作法，特別是發現了新的、有趣的病毒。」

(中時新聞網)