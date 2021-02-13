【愛傳媒藺奕專欄】因為愛吃刈菜，年前就開始「一路吃到刈」：此刈非彼掛，就像同樣是牛，華爾街銅牛和擎天崗水牛1A0B，命運大不同。

大過年管不住嘴、但可以邁開腿，帶母親四處走春，說起我老娘傳奇一生，曾在蔡揚名、侯錚等資深名導電影擔任服裝設計，製作過楊惠珊、林鳳嬌、上官靈鳳等明星戲衣。

還深諳命理，曾提及當時成龍只是跑龍套的武打替身，有次母親替好萊塢武俠巨星羅烈穿戲服，因為全黑，還不太高興，「你不覺得這樣才像大俠嗎？」羅烈才欣然接受，成龍剛巧窩在羅烈身後，我娘就說看你這鼻子，肯定要大發，果真命裡有時終須有，命裡無時莫強求。

長年修行氣功的老娘，不少名醫慕名而來、交流切磋十數載，而看盡白色巨塔，那些鮮為人知的破甕碎瓦。

從母親的視角，妻得以一窺名人有錢人妻的平均律：老公的錢不是妳的、公婆的錢與妳無關，相夫教子的是妳、出軌的是老公，小三笑到最後，全劇終。

於是妻的新年願望裡，「發大財」早被剔除，平安健康才最頂要；而我奉行生命曆律，參與電影製作、搭蓋醫院實景棚等，彷彿是母親根植於我基因血脈的神秘星球，兒時之鹿早在眼見之處等待著我。

母親愛花，陪伴她遍處蒐羅新品種花卉，是新年最大盛事，今年擄獲雙色稻穗蘭、各色繡球和臘梅，把春櫻插上，雲門瞬間變身賽德克芭樂來公主，彷彿整條春徑也鋪陳彩色的錦繡。

除夕跨年，不賭不酒，感念一切，積善施予、自有餘慶。

新年快樂！

作者為文學奬得主

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(中時新聞網)