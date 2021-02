【愛傳媒張競專欄】美國外交關係協會Robert D. Blackwell與Philip Zelikow針對華盛頓如何就處理臺北來應對北京,發表了研究報告(封面見截圖):

https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/the-united-states-china-and-taiwan-a-strategy-to-prevent-war.pdf

過年期間,研究國關與兩岸先進們都會看這篇,我也分享一下我的看法:

1.這是個拼盤,所以若是有理則不通、意見相左與邏輯矛盾之處,大家要諒解。特別是從第51頁到60頁列出18個處方籤,隨後幾頁再加上9項預言式自問自答,其實看得出來是要面對美國這個學術社群,將武林中各門派,以及江湖上各堂口看法都收錄進來,這種結果並不令人意外。

2.川普政府攪起這場渾水,建制派各種不爽進行反撲,絕不令人意外,但是想順著川普政府遺緒,想要繼續顛覆既存架構者,其實亦不乏其人。所以在這份報告內,各方觀點夾纏角力其中,或許解讀其中暗潮如何起伏,會比針對表面文字並為其悲喜情緒波動,更值得吾人努力。

3.歷史巨輪不斷前進,不論如何努力,想要調轉時針回到從前,那是不切實際奢望。不要鬼扯什麼「美中關係回不去了」,那是廢話!因為在人間互動往來,永遠在另啟新章,不論是好是壞,絕無可能可以回得去歷史上任何階段之關係聯結。川普政府是將許多華盛頓面對北京的假面具無情硬扯下來,但是雙方關係永遠存在謎團,比方說在這報告第52頁第3點

3. Adhere to the U.S. One China policy. It is useful to again recall the exact wording of the profound compromise between Washington and Beijing in the 1972 Shanghai Communique that stabilized cross- strait relations for half a century: “The United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China. The United States Government does not challenge that position.”【140 】Thus, for decades Washington has refused to say whether it believed Taiwan is part of China, or whether the Taiwanese should regard themselves as among the “Chinese” who maintain “that Taiwan is a part of China.” The United States has therefore taken no position on sovereignty over Taiwan.

在註釋【140】後面這兩句話,其實是美國自打嘴巴,臺灣主權歸屬問題早就在二次大戰同盟國戰時會議就已經確認,假若這一代美國學者如此無視歷史,恐怕很難去取得北京信任。假若還要挑撥臺灣人不是中國人來作文章,那麼北京武力犯臺就更是收復失土,因為那就變成是非中國人在佔據中國領土,而不是內戰狀態的延續,兩岸也就不可能去建構和平協議。最重要的是作者並未提出任何美國政府政策文件來證明這是官方立場,假若強權大國還要搞暗盤外交,華盛頓更無望取得北京信任。

4. 假若要講暗盤外交,美國在過去數年不斷在「六項保證」上大做文章,但是其中亦是充滿謎團,特別是強調美國對臺灣主權歸屬的長期立場沒有改變,There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan. 但問題在於美國倒底是在採取什麼立場?特別是對照政府來臺後,中華民國與美利堅合眾國還簽署過直接涉及臺灣的條約,所以華盛頓在與北京簽訂817公報之際,再來個「六項保證」暗盤外交,不過是在證明其辦理外交與人往來行事格調,請問華盛頓要如何再讓北京願意接受其承諾?

5. 本份報告若是對比日前蘭德所刊行呼籲美國要考慮戰略節制Strategy of Restraint之分析報告,其實都是反應出美國與中國大陸關係在川普政府大力攪和後,確實有很多地方必須重新接軌再度磨合。但是這兩份報告都很坦誠地講出臺灣不是美國的vital interest,世上最難吞下去的是別人講出之明白話,此時若要相信華盛頓有本事去說服區域內盟友來挺臺灣與大陸對抗,顯然是不願意接受「棄臺論」這個幽靈亦是永遠揮之不去啊!

6.面對雙方領袖人物通話可以長達兩小時,確實證明出北京與華盛頓都有不得不認真對話的壓力。可是大國外交高層對話攤牌基本原則,向來是「成交才能成局,成局才能成行。」不知各位是否思考過楊潔篪與布林肯雙方通話談了多久?這個層級沒有搞定,後續大老闆絕對不可能同意通話,計算通話後雙方很快發佈新聞稿,對比其中內容一致性,我們才真是要當心啊!

7. 再來談談臺北對於北京與華盛頓通話如何應對,國安高層如何看待?其實大家只要去對比過年前政府召開國安高層會議,總統府發言人臉書公布照片中,是那兩位首長很有心情面對鏡頭在笑,假若政府當時已經預知拜登與習近平會通話兩小時,這兩位首長會有心情來面對鏡頭擺拍留影嗎?但在通話後,政府可能還在專心過年,也沒有召開國安高層會議跡象,看來是完全採信媒體報導,老神在在並不擔心,看來年前抽得國運籤確實有壯膽作用。

8. 最後就是要感嘆,美國智庫刊行報告後,國內學者專家與媒體循例就會各取所需拾人牙慧評論一番,但何時吾人能夠匯集國內先進,大家一起努力寫本「臺北如何應對北京與華盛頓」,然後讓美國與大陸學者專家及媒體來針對臺北觀點進行說文解字品頭論足一番呢?老是咱們跟著人家智庫所出的刊物打轉起舞,國內國際關係、兩岸研究與安全戰略社群碩彥之士如過江之鯽,咱們是否也來寫本東西,讓華盛頓與北京也要來認真詳讀呢?其實我很懷疑我們學界能否有膽去寫出這種「擺明在出壞主意」的戰略或政策建議,書生不要說是造反不成,不要連出壞主意都在猶豫⋯⋯

大年初二,還是專心開車回娘家吧!記著,女婿要傻才可愛喔!

作者為中華戰略學會研究員

