過去一年受到疫情影響，對不少人而言充滿著挑戰和考驗，但黑暗過後總會迎來黎明，面對嶄新的金牛年，12生肖的整體運勢又是如何呢？《搜狐網》命理專欄針對各生肖進行運勢提點，一起來看看吧！

生肖鼠：

屬鼠的人在金牛年事業亨通，憑藉自身的努力，加上貴人相助，必定能在事業上更上層樓，收入也會節節攀升。

生肖牛：

屬牛的人做事沉著冷靜，雖然會遇上些許波折，但是不會盲目衝動，事業上不會受到很大影響，能穩健成長。

生肖虎：

屬虎的人今年無論是事業、感情或是財運都十分旺盛，不僅工作越來越順，還有機會尋獲真愛，堪稱好運連連。

生肖兔：

屬兔的人進入牛年後不求榮華富貴，只求安穩，因此切忌好高騖遠，只要踏實努力，事業運也會有所起色。

生肖龍：

屬龍的人今年會有很旺的感情運，有伴侶的人生活會很幸福，單身的人則會桃花朵朵開，收穫甜蜜的愛情。

生肖蛇：

屬蛇的人積極進取，不論在什麼情況下都能保持平常心，以樂觀的心態面對一切，感情方面有機會遇到自己心儀的對象。

生肖馬：

屬馬的人會在生活上收穫滿滿，不僅事事順心，也沒什麼煩惱，和家人都能平平安安，也是很有福氣的。

生肖羊：

屬羊的人事業運欠佳，雖然會遭遇一些波折，但因為極富耐心、做事果敢，必然會想辦法克服困難，勇往直前。

生肖猴：

屬猴的人在金牛年會有許多意外之喜，尤其在財運方面會得到貴人相助，做什麼事都能順順利利，財源滾滾，不為錢發愁。

生肖雞：

屬雞的人今年感情運勢相當旺，會遇到自己心儀的對象，尤其是單身者，會有一場浪漫的邂逅，並且收穫一段甜蜜的愛情。

生肖狗：

屬狗的人桃花運一向特別旺盛，從來不乏追求者，金牛年也有滿滿的桃花，舊愛還沒分開，新歡就已經在身邊了。

生肖豬：

屬豬的人進入牛年以後，財運爆棚，不論做什麼事情都順風順水，收入不斷攀升，也會將福氣帶給身邊的人。

(中時新聞網)