「2021竹山牛舞花竹藝燈會」選在春節開幕，在地著名宮廟紫南宮大力支持，初一到初五加碼提供錢母集點贈活動，12日第一天晚上就出現人潮，13日大年初二民眾陸續出遊，人潮有增無減。竹山鎮長陳東睦呼籲，首日沒換到錢母的民眾不用灰心，農曆初一到初五每日晚上7時到9時，都準備200個錢母供民眾兌換。

竹山燈會是每年南投燈會的重頭戲，竹藝加上特色花燈看點十足。鎮公所表示，春節來臨，為了讓民眾整年平安幸福，即日起到初五，來訪牛舞花竹藝燈會並下載APP集點，就有機會拿到最新牛年紫南宮錢母，每日限量200個。活動完全免費，只要使用APP掃描每個特色花燈前的QR碼，集滿55點即可兌換；每日亦可使用10點點數，兌換花燈閉幕會的錢母套幣摸彩券，吸引大批民眾排隊。

12日初一就出現等待領錢母的人潮，晚上7點一到，陳東睦親自將錢母交到民眾手上，第一位拿到的民眾非常開心，直呼賺到了。初二13日回娘家加上走春，人潮更多，200個錢母預估將在30分鐘內全數換光。鎮公所呼籲民眾來逛燈會，一定要做好自身疫情防護。

除了銀幣外，燈會特色竹燈籠也將從即日起到初五每天發送150個，每日亦有1000個限量的宮廟氣球可以讓兒童領取，民眾來竹山賞燈絕不會空手而歸。

此外，喜愛紫南宮錢母的民眾也別灰心，繼12日廟方提供生日壽星、身分證末兩碼為77的民眾，可獲得招財錢母後，廟方表示，農曆年節間也將持續隨機送出，歡迎民眾戴好口罩、做好自身防疫，多多來廟裡走春。

(中時 )