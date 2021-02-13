每年都來仁海宮參拜的唐姓香客（中）笑說，今年因為疫情關係，人潮比往年少很多。（黃婉婷攝）

中壢仁海宮香火鼎盛，初一湧現不少人潮，初二人數則稍微下降一些。（黃婉婷攝）

春節期間人潮出籠，不過各景點、寺廟受疫情影響，未像往年般塞爆，桃園市長鄭文燦13日下午前往昨湧人潮的中壢仁海宮視察防疫作為，也向媽祖祈求國泰民安風調雨順，保佑桃園醫院盡早走出疫情陰霾，恢復正常運作，同時呼籲民眾出遊之餘別忘戴緊口罩、落實酒精消毒，開心過好年。

今日是大年初二，鄭文燦下午仍維持「鐵人」行程，到中壢仁海宮、龍潭龍元宮、龍潭大池及平鎮聯新國際醫院視察防疫措施。第一站來到初一湧現人潮的仁海宮，其實施單一出入口管制，要求民眾戴口罩、配合酒精消毒，入口也備有體溫感測儀，隨時監控香客祭拜狀況。

鄭文燦表示，防疫期間桃園人展現韌性，才能及早讓爆發群聚感染的桃醫危機順利降溫，雖然今年走春祈福的行程少了許多，但今日還是特地前來仁海宮視察防疫作為，順道向媽祖祈福疫情快速過去，桃醫能恢復營運，市府將持續做好防疫，「守住桃園，等於守住桃園」。

鄭文燦大讚，仁海宮日前捐贈一批防割手套給市府警察局，在面對手持刀械的民眾時，能給警方一件防身護命的安全利器，也時常捐贈物資給周邊單位，實為地方美談。

每年都來仁海宮參拜的唐姓香客笑說，今年因為疫情關係，人潮比往年少很多，在本次的祈福內容中，除要拜託媽祖保佑闔家安康、事事順利外，也會加入疫情元素，希望台灣能順利度過難關。

(中時 )