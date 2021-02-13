距離2022年大選剩不到兩年的時間，但各政黨已經開始佈局，其中北市副市長黃珊珊更被視為「柯文哲接班人」，她上午進行拜廟行程中被問到北市長選舉問題，僅回應「這都是外界幫他們找工作，不要想太多」。

據了解，北市長柯文哲今年因新冠肺炎疫情影響，決定取消所有拜廟行程，但黃珊珊一連兩天，卻仍安排前往北市各大宮廟來參拜、勤走基層，引發外界聯想，對此，她上午前往台北天后宮參拜時回應，她希望疫情能盡快過去，並保佑大家平安健康、正常生活，在過去自己擔任北市議員時，初一、初二也都前往各宮廟參拜，只是覺得過年就是要出來走走，到處看看。

近來黃珊珊動作頻頻，引發外界不斷傳出她將在2021年請辭副市長、全心投入選戰的傳聞，對此，黃珊珊低調回應，這些都是外界在幫他們找工作，請大家千萬不要想太多，自己只想把每一天做好，就像市長柯文哲形容的做好功課就好了。

(中時 )