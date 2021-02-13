「寶島一姐」謝淑薇在本屆澳網女單一舉殺入16強，追平個人最佳參賽成績，女雙與捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）高居大會第1種子，次輪卻爆出冷門以6比7（5）、6比3、5比7不敵克羅埃西亞與塞爾維亞對手，止步32強。

謝淑薇女雙次輪出局後，台將在本屆澳網只剩下她的女單賽事。「寶島一哥」盧彥勳的男單、男雙與「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴的女雙、混雙都在首輪落馬，謝淑薇明天將對決世界排名20的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），力拚首度打入澳網女單8強的個人新猷。兩人上月才在阿布達比網賽首次交鋒，謝淑薇以3比6、6比3、7比6（3）逆轉勝出。

謝淑薇與史崔可娃在前年溫布頓攜手封后，去年澳網也殺入決賽才不幸落敗，獲得亞軍。兩人從去年9月底法網之後，相隔4個月再度合拍，今天碰上克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／塞爾維亞絲托雅諾維琪（Nina Stojanovic）卻陷入苦戰，首盤形成破發大戰逼入搶7局，台捷組合不幸在5平後連丟兩分，失掉首盤。

次盤謝淑薇與史托可娃重整旗鼓，破掉對手3個發球局，以6比3扳平盤數。可惜決勝第3盤沒能把握5比3聽牌優勢，第9局保發就贏球卻沒能如願，氣勢逆轉連丟4局，反以5比7遭到淘汰。

(中時 )