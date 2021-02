國民黨立委林為洲11日在臉書發文,寫下「2024國民黨的總統候選人們,加油!我們都會全力以赴」、「We are all King makers,You are all King makers」,且貼出的每張照片都有國民黨主席江啟臣的身影,被外界指,有意拱江啟臣參選2024總統大選。江啟臣今表示,應該是誤會,他的意思應該是大家都來當2024的team maker。

江啟臣表示,林為洲應該沒有這樣講,貼出照片不是代表要選,應該是說大家為黨的2024共同來努力,民眾希望看到國民黨可以真正跟人民站在一起,爭取再一次的機會,這是國民黨要努力做的。

江啟臣說,任何人想要爭取黨內職務,對於2022、2024選舉有興趣,要代表黨來參選,我們都歡迎和尊重,但是黨內一定有自己的一套機制,必須照制度來走, 作為黨主席該扮演的角色、該做的事會把它做好。

(中時 )