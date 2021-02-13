國民黨立委林為洲11日在臉書發文，寫下「2024國民黨的總統候選人們，加油！我們都會全力以赴」、「We are all King makers，You are all King makers」，且貼出的每張照片都有國民黨主席江啟臣的身影，被外界指，有意拱江啟臣參選2024總統大選。江啟臣今表示，應該是誤會，他的意思應該是大家都來當2024的team maker。
江啟臣表示，林為洲應該沒有這樣講，貼出照片不是代表要選，應該是說大家為黨的2024共同來努力，民眾希望看到國民黨可以真正跟人民站在一起，爭取再一次的機會，這是國民黨要努力做的。
江啟臣說，任何人想要爭取黨內職務，對於2022、2024選舉有興趣，要代表黨來參選，我們都歡迎和尊重，但是黨內一定有自己的一套機制，必須照制度來走， 作為黨主席該扮演的角色、該做的事會把它做好。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。