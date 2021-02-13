國民黨主席江啟臣春節連假行程滿滿，跑遍北中南各地廟宇，外界傳此舉是為布局黨主席連任。對此，江啟臣表示，擔任主席後一直都很拼，自己身兼主席、立委，行程多是很正常的事情。

江啓臣表示，自從擔任主席來一直都很拼，因為事情也很多，主席有行程是很正常的事情，一般的假日、年節等假期都會跑行程，另外又有立委身分，因此行程很多，也是很正常的事情，不過，也要跟大家報告，所有的黨務工作、公投、立委工作，才是自己現在最重要的事情。

(中時 )