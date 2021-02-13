38歲宥勝當年以《冒險王》節目出道，2015年金鐘獎典禮後他突然放出閃婚消息，和經紀人小嫻雙喜臨門，如今育有1子1女，一家四口也常透過宥勝的Youtube頻道分享趴趴走紀錄，最近據週刊報導，兩人承認結婚幾年來常幾度吵到想離婚，小嫻更脫口：「有很多外來的誘惑找上上他。」

由宥勝、林予晞主演的HBO Asia原創影集《戒指流浪記》上月底播出最終回，劇中兩人對於婚姻觀念不同調，一度吵到分手，又因林予晞機師前男友介入，讓林予晞正視自己的情感，但「遠距離戀愛」卻又成了她與宥勝之間的考驗。而現實中的宥勝、林予晞，對於遠距戀愛很有默契地都喊「不行」。

蕾媽承認宥勝曾遇到不少誘惑。（圖／中時資料照片）

宥勝當時表示，自己的極限應該是至少一個月要見一次面，但目前還沒嘗試過，所以也不知道實際遇上會怎麼樣，真實生活中，宥勝婚前藉著好身材出過寫真集，還跟隋棠、簡嫚書等人傳過緋聞，可說是女星發電機，2015年他閃電宣布和「蕾媽」小嫻結婚走入婚姻，當時令不少粉絲驚訝。

據《鏡週刊》報導，宥勝5年前賣掉豪宅，一家四口到處流浪體驗人生，宥勝說其實這決定是太太做的，因為先前總是宥勝自己離家旅行，但其實蕾媽也有想要自由，夫妻倆就說好一起流浪，兩人在經營Youtube過程中常因意見不同大吵，甚至一度吵到攤牌想搬回台北，蕾媽更認宥勝遇到不少「誘惑」，而宥勝為了讓另一半安心，盡量讓妻子參與自己出席的行程，也將手機交給蕾媽隨時查勤，夫妻倆才建立出信任感，一路相伴至今。

(中時新聞網)