前總統馬英九昨呼籲蔡政府不要再稱武漢肺炎，若大陸有意提供台灣疫苗，也呼籲蔡不要馬上拒絕。對此，國民黨主席江啟臣今表示，疫苗政策最重要的應該是有效、安全、足夠，還有能夠拿到，這才是重點，所有的防疫政策裡面，最應該避免任何可能造成歧視的行為或語言。

(中時 )