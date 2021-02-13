馬英九籲不要拒絕大陸疫苗 江啟臣：防疫政策避免歧視 16:262021/02/13 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九呼籲蔡政府，不要馬上拒絕大陸提供的疫苗；國民黨主席江啟臣表示，疫苗政策最重要的是有效、安全、足夠，且應避免任何歧視的行為或語言。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九昨呼籲蔡政府不要再稱武漢肺炎，若大陸有意提供台灣疫苗，也呼籲蔡不要馬上拒絕。對此，國民黨主席江啟臣今表示，疫苗政策最重要的應該是有效、安全、足夠，還有能夠拿到，這才是重點，所有的防疫政策裡面，最應該避免任何可能造成歧視的行為或語言。 馬英九籲不要拒絕大陸疫苗 侯：疫苗無國界 馬英九祭祖人潮銳減 談大陸疫苗：不要立刻拒絕 (中時 ) #拒絕 #江啟臣 #防疫政策 #歧視 #呼籲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬英九籲不要拒絕大陸疫苗 綠委：居心叵測 16:552021/02/12 政治 綠委批馬飼老鼠咬布袋 馬辦：大過年就在胡說八道 14:072021/02/13 政治 喊話蔡政府 馬英九：陸若提供疫苗 不要馬上拒絕 13:192021/02/12 政治 南非總統國情咨文 首要任務戰勝新冠病毒 11:572021/02/13 國際 馬英九到義民廟參拜 廟方代發醫用防疫口罩 13:372021/02/13 政治 蔡慰勉員警 讚全民滿意度高 04:102021/02/13 焦點要聞 趙少康跑行程有意競爭黨主席？ 江啟臣：按照黨制度走 16:452021/02/13 政治 市場風險偏好提高 股市看多 08:302021/02/13 財經 江啟臣蔣萬安初二回娘家 氣質老婆曝光網讚爆 14:222021/02/13 政治 藍營4大咖牛年運勢曝光 命理老師曝趙少康未來2條路 21:042021/02/12 政治 中時社論》不要低估美國憲政韌性 19:012021/02/12 中時社論 政治熱門新聞 刪Q和罷瑤誰較惹人厭？ 名嘴曝結局 - 政治 蔡英文回覆黃偉哲貼文引「香菜論戰」 網友氣炸：這個總統我不要了 - 政治 預言今年國運 白沙屯媽祖「四季籤」曝光 其中一點很特別 - 政治 牛年國運籤準不準？ 最新民調結果令人驚訝 - 政治 韓國瑜年初二再發文 2女神感動回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。