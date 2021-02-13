無論在生活或職場，最怕遇到小人，怎麼惹到他都不知道，就被害得慘兮兮。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，擁有鷹鉤鼻、嘴巴小、眼神奸詐的人都要小心，尤其要留意腮骨寬大的人，是面相中最凶狠的，為達到目的會不擇手段，身處困境會不顧他人死活，如果身邊有這樣面相的人，可能就是需要提防的小人。

▍1.鷹鉤鼻

鼻樑挺直，鼻頭帶鉤，看起來像鷹鼻，這就是我們常說的鷹鉤鼻。有鷹鉤鼻的人多數屬於感情淡薄之人，城府相當深。他們往往都以自我為中心，看重個人利益，自私自利，一心只為自己。尤其是在錢財方面，有利害關係時，不會顧及朋友情感，會使用陰險狡詐的一面來對付你，這種人萬萬不可深交。

▍2.眼神奸詐

眼神奸詐且閃爍不定，說起話來經常東瞄西瞄，這樣的人為人處世不誠懇，心態不端正，尤其見不得別人好。再配上三白眼或三角眼的話，心胸狹窄，辦事時不會考慮別人，很難站在公正的角度對待問題。

▍3.嘴形太小

嘴形太小的人，不論男女，都是優越感很強的人，他們總是自我感覺良好，覺得自己比別人都要優秀，其他人都不如他。如果遇到不如自己的人，他們會嘲諷對方；假如有人比他們過得好，他們就會想方設法坑害別人。

▍4.腮骨寬大

腮骨生得過分寬大在面相上被叫做「耳後見腮」，這是所有小人面相中最凶狠的一種，有此特徵的人心胸十分狹窄，報復心極強，你讓他一時不快，他讓你一世不好過。而且多是無情無義之輩，為達目的不擇手段，一旦身處困境，這種人會為了自己求生而不顧他人死活。在生活中遇到了，千萬要小心。

俗話說：「相由心生」，那些心理陰暗的人，往往在面相上有這些特徵，你可以參考辨別身邊小人。當然了，相不獨論，有這些面相也不一定就是小人，還要結合他平時的表現來看。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)