農曆春節期間，許多民眾都會購買刮刮樂或彩券試手氣，希望能在新的一年博得好彩頭。國民黨籍台北市議員鍾沛君就透露，父親日前到自家巷口吃什錦麵，回家時心血來潮，在附近彩券行買了1張刮刮樂，不料竟一舉刮中10萬元大獎，當場樂不可支，而她聽完後也忍不住笑說「喔耶我要回家領紅包了」。

鍾沛君日前在臉書分享對話截圖，只見鍾爸爸先傳了1張刮刮樂照片，接著難掩興奮地說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」接著鍾爸爸也不忘許願，指「祈望我們家自今年開始轉好運，每位家人事事都順心如意，一生都健康，平安！」

得知爸爸幸運中了10萬元後，鍾沛君也相當意外，直呼「向來沒有偏財運的鍾爸爸吃碗麵竟然刮中十萬。與其說是轉運，我更相信是媽媽捨不得另一半最近為了我煩惱不已，特別準備的新年禮物吧」，同時開玩笑說「喔耶我要回家領紅包了」，並提醒「刮刮樂有賺有賠下手前請先數好壓歲錢」。

貼文曝光後，不少網友紛紛羨慕留言「恭喜鍾爸爸！祝福闔家牛年行大運」、「真的太好運了，沾一下喜氣」、「好棒！真的能刮中大獎喔，我一直以為台彩都是騙人的」、「鍾爸爸可以借一下，幫我刮一張嗎」、「敲碗啦，哪間樂透店，我也要去刮」、「我也好想不小心」、「雜碎麵在哪裡？我也要去吃」、「真羨慕又忌妒」。

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(中時新聞網)