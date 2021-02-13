鴻海集團宣布打造電動車大聯盟後，資本市場就開始瘋狂追夢；只是在飆漲過後，投資人應留意，題材是否真正落實在業績上。

「2020年是台積電大秀，2021年就看鴻海集團！」多位市場老手頭頭是道地分析著。在鴻海集團宣布MIH電動車大聯盟成軍後，資本市場就再也壓不住這股買氣了。

根據《財訊》雙週刊報導，趁著電動車的利多題材，鴻海集團吹起本夢比行情，只見旗下的廣宇，在電動車題材發酵下，已經從18元漲到40元的位置，其他像是鴻準、樺漢、乙盛、榮創、正達等只要沾上「電動車」三個字，表現得特別火燙。

但法人還是提醒投資朋友，「不是有個鴻海集團掛保證，就不用煩惱，漲太多的小金雞，終究要受到基本面的檢驗。」

電動車熱透 正達搶搭便車

《財訊》報導指出，熟悉鴻海集團的福邦承銷人員舉例，2007年，鴻海旗下的鴻元、寶鑫、鴻棋與鴻揚創投以每股15元的價格入主正達，持股42％，立刻震撼市場。

當下，外界認為有鴻海集團加持，正達可望爭取到觸控玻璃的訂單，一躍成為蘋果供應鏈廠商之一。而頂著鴻海小金雞的光環，正達股價因此一飛衝天來到169元的天價。當時，以15元入主的鴻海集團，無疑是最大贏家。

但是，想像題材只是一時的，有基本面的支持才走得下去。眾所皆知，後來蘋果iPhone手機半數訂單，都交給中國的藍思科技；爾後，藍思又靠著康寧的大猩猩保護玻璃的技術，通吃安卓、蘋果兩大陣營。一度，藍思科技董事長周群飛還登上中國女首富，相形之下，沒有拿到訂單的正達，這10年來年年虧損，股價下滑至票面價格，絲毫不見轉機。

熬了10年，又一次的機會點出現。這一次在鴻海以MIH舉起電動車的大旗下，正達以「車用的3D變色玻璃」題材，獲得市場上的支持，股價一口氣從4元飆升到32元，漲幅高達7倍，有如電影情節上演續集。

《財訊》報導指出，法人站在保護投資人的立場提醒，目前正達距離3D變色玻璃的量產，還有很長的一段路要走。

什麼是3D變色玻璃？法人先解釋著，過去為了要遮陽，或者增加乘客隱私，車主都會在玻璃貼上深色、反光的隔熱紙；而今，蘋果將這項技術申請專利，利用晶片控制多層的玻璃，達到隔熱、反射光線的效果，這就是3D變色玻璃。

但是，從過去蘋果供應鏈、各家玻璃廠商的技術，到實質營收、獲利角度來看，正達想要拿下變色玻璃的訂單，似乎還有一段距離。

(中時新聞網)