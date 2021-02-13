台南南鯤鯓代天府在大年初一（2月12日）抽出第50籤「辛酉國運籤」，籤詩為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益。於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」命理師高煜霖對此解讀，2021辛丑年恐吉帶凶。

高煜霖13日在臉書貼文表示，根據南鯤鯓國運籤研判，2021辛丑年恐吉帶凶。他建議要堅持「初始心」一本初衷，勿背叛、不走捷徑，則可開低走高，反之，恐是「南柯一夢」的一年。

高煜霖指出，前兩句「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益」，現在影響國家發展，就是「疫情」。第三句「於今且看月中旬」，理應解讀在「今年中旬」，上半年可能一樣不好，而在今年的中旬，有一選擇要決策。作對選擇，下半年才會轉好；反之，做錯或沒有改變，可能持續不好的概念。

高煜霖分析，上半年恐是「疫情」，讓大家都不好；因為疫情的影響，讓全國都要遵守防疫新生活，造成大部分的產業，真的是「慘業」。今年中旬，極可能全民接種疫苗，讓「疫情」影響降低，產業、消費、經濟...等，恐開始報復性噴出，往好的方向發展之意。如此「選擇」疫苗廠商的決定，攸關後續結果好壞，所以這個「選擇」，恐是關鍵性的事件含意。

至於台南南鯤鯓代天府的籤首「宋文舉中狀元玉真行路」，高煜霖也解釋此卦「宋文舉中狀元玉真行路」典故的由來，指有一位才子叫「文舉」，因有官司，被一位員外贖回，還鼓勵去考功名，並把女兒「玉真」許配為妻。後高中狀元，不幸被宰相強招為婿，因太思念元配，新夫人騙「玉真」進京，關在暗室。文舉探視，即上奏朝廷，辭官退婚。

(中時新聞網)