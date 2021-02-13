大馬美女鋼琴家李元玲由於勤於健身，雕塑出一身不科學的S曲線性感身材，被網友封「真人版娜美」，常不吝分享辣照的她，最近適逢農曆春節，她也應景的穿了身紅色旗袍向粉絲拜年，雖上半身尺度看來保守不少，下半身卻開叉快到臀部，大腿根與修長美腿全露。

李元玲早年並未有健身習慣，過去她曾分享成為健身女神之路，2016年她體重52公斤、體脂肪26%，歷經3年體重管理、做重量訓練後，體重直掉為45公斤、體脂肪12%。她也曾大方分享維持好身材的祕訣，除了勤做運動外，減少吃澱粉、拒吃甜食，其他以大量蔬菜和低脂肉類為主。

李元玲曬出旗袍照。（圖／翻攝自cathrynli IG）

可謂人生勝利組的李元玲，不僅人美、家境富裕，還曾到英國伯明罕音樂學院就讀，之後成為李雲迪旗下徒弟。白富美的她曾分享位於馬來西亞的奢華豪宅，玄關旁有人造瀑布，家中有無邊際泳池，地板選擇超夢幻，選用玻璃天橋，且她家中寬敞應有竟有，私人電影院、健身房、桌球室等一應俱全。

李元玲不吝秀出性感身材。（圖／翻攝自cathrynli IG）

或許是人紅是非多，日前李元玲公開回擊酸民，在IG限時動態說：「一個人的穿著俗氣，只是他個人品味不一樣，但是如果你說他壞話、嫌他品味差，那就是你人品問題。」昨她不畏攻擊曬出旗袍照，寫下：「新年快樂、牛年大吉、牛年鴻運、牛運當頭、牛轉新運、牛年如意、牛到吉祥」，而照片中她下身開高衩，露出絕美長腿與絕對領域，引來粉絲按讚，誇她穿旗袍超美又性感，不愧是真女神。

(中時新聞網)