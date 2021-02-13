春節過年按傳統習俗不少人都會返鄉過年，或開心曬出遊合照。前新北市長朱立倫也在大年初二，PO出抱貓照，並提到只要是貓奴，無論鼠年牛年，每一年都是貓年，祝大家「貓年行大運」。網友紛紛表示，朱立倫市長原來也是愛貓族。

《遠見》雜誌日前公布「2021年台灣政治人物印象分數評比」，新北市長侯友宜奪冠，輾壓藍綠所有政治人物，「二阿哥」鄭文燦已超車總統蔡英文及「大阿哥」賴清德，勇奪第2，藍軍盧秀燕也已和朱立倫比肩，重歸國民黨的趙少康則名列11名，柯文哲及其副市長黃珊珊擠進前10名，還小勝趙少康。從這份評比已能窺見2024年總統大選的端倪，藍軍侯友宜披掛上陣的可能性已拉高。

前新北市長 朱立倫。(圖/翻攝自 朱立倫臉書)

朱立倫大年初二(3日)也在臉書PO出他與愛貓的合照，祝大家「貓年行大運」。從照片中可見，被朱立倫抱著的貓，雙眼看向鏡頭，表情卻略顯無奈，朱立倫一臉慈祥看著愛貓。事實上，朱立倫是一位不折不扣的貓奴，過去他在臉書就曾為新北市的猴硐貓村宣傳，吸引逾3萬網友大讚。

抱貓貼文也引來不少網友開心留言「這貓表情....嗯~」、「朱立倫市長原來也是愛貓族」、「好肥的貓」、「貓咪可愛」、「新年快樂！好漂亮的貓咪」、「直接加入貓瘋社團比較快」、「朱市長2024我支持你」。

大年初二，大家快樂！ 只要是貓奴，無論鼠年牛年，每一年都是貓年🐈 祝大家「貓年行大運！」 由朱立倫發佈於 2021年2月12日 星期五

(中時新聞網)