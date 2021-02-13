埔里警分局表示，13日下午15時15分，於埔里鎮北平街發生槍響，兩名男子疑似駕駛一輛白色客車，不明原因在北平街口槍擊1名60歲劉姓男子，劉男左胸中彈，當場失去生命跡象，目前送往埔里基督教醫院急救。

兩名男子駕車逃逸，埔里警分局已鎖定涉案人，積極偵辦中。

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(中時 )

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