埔里鬧區傳槍響 男子當街遭槍擊命危 2匪駕車逃 17:322021/02/13 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 埔里北平街口槍擊案發現場。（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 埔里警分局表示，13日下午15時15分，於埔里鎮北平街發生槍響，兩名男子疑似駕駛一輛白色客車，不明原因在北平街口槍擊1名60歲劉姓男子，劉男左胸中彈，當場失去生命跡象，目前送往埔里基督教醫院急救。 兩名男子駕車逃逸，埔里警分局已鎖定涉案人，積極偵辦中。 快訊》初二台中角頭遭仇家連刺4刀喪命 2名嫌犯到案 2021風水開運！牛年9大方位佈局揭密 (中時 ) #男子 #埔里警分局 #兩名 #北平 #街口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鬼父性侵12歲繼女105次！遭判刑1050年加鞭刑 律師炸鍋嗆法官 19:242021/02/12 社會 台北論壇：湯紹成》歐盟對中政策及法英德三國派艦印太地區分析 10:002021/02/13 海納百川 一秒飛日本！淡古博物館走春「偽出國」浴衣體驗買1送1 12:432021/02/12 生活 緬甸反政變示威未停息 毛淡棉警方開槍驅趕3人傷 00:342021/02/13 國際 北市男子下計程車跌坐在地 先後遭2車輾過身亡 09:162021/02/13 社會 北市59歲男下計程車跌坐地 慘遭2車輾過爆頭亡 07:402021/02/13 社會 除夕表兄弟酒後起衝突見血 警到場壓制也掛彩 14:452021/02/12 社會 北市拾荒婦遭撞卡車底拖行數百公尺慘死 無良駕駛落跑被捕 09:562021/02/13 社會 老虎陪狗散步 突遭獅子伏擊猛撲 雪地激戰肉搏 13:122021/02/13 搜奇 【美女揪噁男2】弟臉書還原真相遭單車館索賠百萬 酒窩姊：「有理無所畏懼」 10:502021/02/13 社會 男子丟8萬年終 好心人拾獲送警局失而復得好開心 15:252021/02/12 社會 社會熱門新聞 陸外賣哥過年接到神訂單 一看地址嚇到手發抖 - 社會 包3萬紅包給媽被怨少 41K男除夕夜怒甩門離家 - 社會 埔里鬧區傳槍響 男子當街遭槍擊命危 2匪駕車逃 - 社會 初二台中角頭遭仇家拜年連刺4刀死 3嫌到案均稱未動手 - 社會 影／走春太擠爆衝突 鹿港老街6男當街上演全武行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。