今日是農曆大年初二，按照習俗民眾都會回娘家團圓。國民黨主席江啟臣今陪妻子劉姿伶回新店娘家團圓，下午3時到新店區太平宮參拜，特別的是江啟臣岳父劉盛良和妻舅劉哲彰也陪同參拜，一行人參拜後也與地方里長開座談會。

江啟臣岳父劉盛良曾任立委、台北縣議員，旗下有多家建設公司登記在新店區，曾獲「地王」稱號，而劉盛良的兒子劉哲彰是新北市議員，兼任多家建設公司董事，劉家地方勢力雄厚，這次陪同江啟臣參拜，甚至陪同參與座談會，頗有壯大江啟臣連任黨主席之勢。

劉姿伶表示，黨團選舉、總統選舉事務都尊重江啟臣想法，不過登記時間還未到，無法判定誰是候選人，一家人一起來是因江啟臣中午剛好與岳父母、劉哲彰等人聚餐就順便來參拜。

江啟臣參與里長座談會時表示，回國、結婚後都一直住在新店，直到參選立委時才搬回故鄉台中，新店可說是自己第2個故鄉，擔任主席後常有黨務工作，現在國民黨當務之急就是紮根在地、爭取民意，因為國民黨現已不是家大業大，黨內近一年來也推動許多工作，推行年輕化、在地化，就是希望跟民眾站在一起。

江啟臣說，萊豬公投讓人民決定要吃什麼食品，短短1個月就突破50萬連署，但8月28日仍需要民眾站出來投票，公投不僅對國民黨很重要，也與人民食安有關，希望民眾站出來投票，拒絕對健康有危害風險的食品。

(中時 )