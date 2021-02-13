情侶談判秒變車震 分手見證人隔座椅看活春宮徹底崩潰(YouTube)

美國一名女子跟男友約了要談分手，為了怕節外生枝，還特別找了一名男性朋友躲後車廂全程錄影。沒想到，分手不但沒有成功，2人還瞬間和好，跑到後座乾柴烈火，親嘴車震全都錄。來當保鏢的朋友瞬間成為觀眾，全程觀賞了一場活春宮，氣氛超級尷尬。影片事後被PO到網路上，引來超過10萬人朝聖。

據《太陽報》報導，這名男網友受到女性友人拜託，和她一起去找男友談分手。影片中，女子原本坐在前方駕駛座旁，男子則是包著一條紅毯子躲在後車廂打開手機錄影。根據目前發布的短版影片中，2人起先是在前座談分手，過程中，男友主動提出到後座，言談之間不斷回憶過去的美好時光。

接著，要原本要分手的小倆口，竟然開始在後座親起嘴來，劇情實在超展開，而分手見證人就這樣隔著座椅，變成觀眾目睹這對情侶車震愛愛。據男網友形容，當時車輛開始大晃，車窗也蒙上一層霧，而男方完事後便下車離去。過程中，目擊的男方表情充滿尷尬對著鏡頭張大嘴巴，卻不敢出聲。

當一切歸於平靜之後，躲在後車廂的分手見證人，抓狂跳出來質問女方「妳在跟我開玩笑嗎」，女方卻無辜回應「我招架不住」。這段誇張的影片被PO出後，來看熱鬧的網友已經超過10萬人次，由於劇情實在誇張，也引起網友質疑，是不是造假演戲，「因為這款事情只會在電影裡發生啊！」

(中時新聞網)