南韓女團TWICE台籍成員周子瑜，外型甜美深受粉絲歡迎，受到疫情影響，她今年無法回台灣過新年，只能在除夕夜當天開直播和粉絲互動，然而過程中的小插曲卻讓粉絲直呼賺到，原來子瑜媽媽打電話來關心女兒，由於正在直播中，母女倆的私底下互動全都曝光。

子瑜在直播中用中文祝粉絲新年快樂，「開心地過年，也許…嗯…會有許多人像我一樣就是沒辦法…和家人一起過，但是沒關係，開開心心地吃些好的東西吧！」身材高挑的她也透露很滿意自己的身高，但不想再長高了，怕自己會高出一般人太多。

子瑜還應粉絲要求清唱了楊丞琳的《雨愛》和《曖昧》等歌曲，還不斷直呼害羞，被問到天后蔡依林前陣子跳了TWICE的新歌《I Can't Stop Me》，她也表示知道此事，並開心透露感到非常榮幸，還主動詢問粉絲有沒有拿壓歲錢，也分享自己每年都會收到紅包，阿嬤直到去年還是堅持要給，無論她怎麼婉拒都沒用，最後她只好收下，「但那也是阿嬤的一番好意」。

子瑜更在過程中接到媽媽打來的電話，她也毫不避諱說：「馬麻我在直播，等一下打給妳～。」媽媽也說那她要去買東西了，隨即掛上電話，後來更和同樣是台灣出身的(G)I-DLE成員葉舒華合體，2人一起直播在外面散步，但僅留下聲音，將畫面關掉。

(中時新聞網)