德國經濟研究所（Ifo）提供的數字顯示，已經多年佔據全球出口冠軍地位的中國大陸，在經歷新冠疫情大流行之後，更加擴大了與最強對手美國和德國之間的差距，做為全球輸出最大國的地位更加鞏固。

據《德國之聲》指出，德國經濟研究所專家格里梅（Christian Grimme）對媒體表示，2020年中國大陸在世界貨物貿易市場上的份額增加1.5個百分點，達到14.5%，而美國的份額則下降約半個百分點至8．5%，德國下降0.1個百分點至8%。

在談到中國在世界貿易中的地位越來越重要時，格里梅指出，「中國已明顯先於西方國家走出新冠危機。……此外，從口罩等防護設備到顯示器和筆記型電腦等居家辦公輔助設備，該國生產的許多商品在危機期間需求量特別大。」

報導說，鑒於德國一向在世界市場的佔有率保持穩定，格里姆指出，在西方各工業國中，該國表現相對好一些，「德國製造業因中國對機械和車輛等投資貨物的訂單增加而受益」，英、法、日等國則不得不接受在世界市場份額中出現更大的損失。

根據德國聯邦統計局的資料，2020年德國出口全年總計下降，降幅9.3%，相當於1.2兆歐元(1.5兆美元)，原因是新冠危機導致多數重要經濟交易夥伴出現自2009年金融危機以來的最大衰退。

(中時新聞網)