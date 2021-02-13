鹿港潘氏家族回娘家變裝主題趴7年來樂此不疲，有人穿起和尚服裝，搞笑在老家門前烤乳豬，讓穿著法官服、警察服裝的親友忍不住上前制止，爆笑場面讓一旁眾多親友笑翻。（謝瓊雲攝）

90歲的潘許幼（左）和曾孫女小泡芙不約而同穿起空姐服比美，精神抖擻充滿活力絲毫不顯老態。（謝瓊雲攝）

潘家年輕人職業角色扮演穿起和尚服托缽，和手持十字架的修女合照，幽默來個宗教大和解。（謝瓊雲攝）

小潘（右）扮演小丑、老公是做工的人，女兒扮空姐、廚師，才6個月大的男嬰也穿起飛行員服裝，一家人年年盛裝出席回娘家變裝趴。（謝瓊雲攝）

回娘家變裝趴，就是愛搞怪玩創意。彰化鹿港頂番婆潘姓家族，逾50名親友四代同堂，玩起「職業扮演」主題變裝趴，有人扮法官、警察和廚師，還有防疫醫護、和尚與修女；90歲的阿祖潘許幼穿起空姐服，精神抖擻有如回春，親友都說7年來樂此不疲，大家族感情也更有凝聚力。

大年初二回娘家，擔心無聊沒話聊、亂發問又誤踩地雷嗎？鹿港這家人最搞怪，有人穿起戲劇和尚服，卻搞笑在家門前烤乳豬，引來警察、法官走近關切，還有修女拿起十字架，與托缽和尚合照，宗教大和解，歡樂又幽默。

潘許幼和曾孫女「小泡芙」兩人穿起空姐服比美，完全不顯老態，小泡芙的妹妹則扮成廚師，才6個月大的弟弟穿起飛行員服裝賣萌，爸爸扮演做工的人，媽媽小潘則穿起小丑服散播歡樂；還有人穿起總鋪師廚師服、外送員服裝扮演自己，一大家子人對於變裝趴全都樂在其中。

潘家老家就位在頂番婆玉鳳宮旁邊，變裝趴發起人萬美如說，家族親友人數愈來愈龐大，回娘家往往吃吃喝喝就各自回家，2011年除夕，表妹小潘吃完年夜飯一時興起搞怪變裝，意外獲得家族親友響應，7年前開始改至大年初二擴大舉辦，過去多為顏色主題，前年復古趴、去年藍色趴，今年首度扮演各行各業。

每年初二都陪著娘家媽媽回外婆家的萬美如說，變裝趴一年比一年更盛大，去年底就開始籌備策畫，還要租借服裝、或上網訂購，角色從空姐、修女、和尚、軍警保全、農夫、廚師和小丑非常多元，今年因為防疫，也扮演醫護致敬，且老老小小全戴著口罩；一行人一早9點半變裝完畢在玉鳳宮大集合拍照，再走回阿媽家用餐、交換禮物。

在高雄餐廳擔任大廚的潘家長子說，每年初二都由他掌廚為回娘家的親友準備大餐，這次直接穿起總鋪師的廚師服，扮演自己，不用另外打扮變裝；回娘家變裝主題趴、還有交換禮物，有趣又有創意，過年聚會、不再只是吃吃喝喝打牌，一家人更有凝聚力，孩子們都超期待，熱烈討論明年的變妝主題。

(中時 )