中央氣象局今天指出，明天（14日）大年初三受東北季風影響，北部及東半部仍有降雨機率，但水氣略減，降雨空檔增多有陽光露臉機會。中南部仍為多雲到晴的天氣，日夜溫差較大。

今天大年初二受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨，新竹以南為多雲到晴的天氣，白天氣溫舒適，早晚稍涼。

氣象局指出，明天大年初三，東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，主要是桃園以北、東半部地區不時出現短時間的飄雨或小雨，但水氣略微減少，並非整天陰天，降雨空檔增多有陽光露臉機會。中南部明天仍為多雲到晴的天氣。

溫度方面，明天各地低溫大致落在14至18度，北部、宜花地區高溫22至24度，中南部及台東地區高溫24至27度，中南部日夜溫差較大，民眾請視溫度變化適時調整穿著。

氣象局表示，春節假期期間仍須留意中南部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路請多加留意；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，明天東北季風減弱，竹苗以南擴散條件轉差，中南部地區位於下風處，夜間及清晨污染物易累積，且易有局部霧影響能見度；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區多為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中央社)