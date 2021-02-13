駕駛座的2顆安全氣囊爆開，車內5人都受傷送醫。（警方提供）

金門大年初二下午發生1起滿載親人的轎車，回娘家途中不慎自撞路樹，導致全車5人均受傷送醫的意外事故，肇事原因由警方進一步調查處理中。

今天下午15時23分許，吳姓民眾開車搭載4名親人沿埔華路由東沙尾往大地方向行駛，準備回內洋娘家團聚途中，在埔華路段突然失控自撞路樹，不但車頭凹毀變形，駕駛座的2顆安全氣囊也爆開，讓經過的人車見狀都嚇了一大跳。

金湖分局提醒民眾留意路況，確保行車安全。（警方提供）

警方據報火速趕到現場，縣消防局2大隊也出動金湖、金沙分隊救護車馳援，發現車內5人都在猛烈撞擊下受傷，其中後座1名24歲女子臉部鮮血直流，受到嚴重驚嚇大哭，另有1名49歲女子左手疑有嚴重骨折。

由於車內數人是從高雄返金過年，消防人員基於防疫考量，還特別留意詢問旅遊史，排除可能的風險。警方初步酒測值為零，駕駛疑因對路況不熟，才導致意外事故發生，確切原因則仍有待調查。

金湖分局長何明祥表示，春節期間返金過年民眾不少，有些人離家多年，對家鄉路況較不熟悉，應減速慢行，尤其不可開車時使用手機，大家注意行車安全，平平安安過好年。

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(中時 )