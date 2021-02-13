有些人遇到喜歡的人會主動表達自己的好感，但也有些人寧願在對方身邊當個小暖爐，也不願表達自己的心情。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，金牛座、天秤座、巨蟹座最常陷入暗戀模式，因為他們就算喜歡對方，也不會開口告白，只能從他的行動來判斷他是否墜入愛河。

▍1.金牛座

金牛座的人可以說是暗戀界的冠軍，一來是因為大多數金牛座都不善言辭，尤其是在面對愛情的時候，更是雪上加霜；二來是因為金牛座覺得真正的愛情雙方都能感覺到，不需要特別說什麼，踏踏實實的行動比甜言蜜語可靠多了。

金牛座喜歡一個人的時候，就會變得非常有行動力，不僅喜歡約你去吃美食，還會給你送好吃的，畢竟在一個金牛座心裡，吃是頭等大事。如果你身邊有這樣的金牛座，他們很可能是在暗戀你。

▍2.天秤座

天秤座的人擅長暗戀的原因只有一個，那就是他們真的太愛面子了。即使心裡面喜歡的不得了，表面上也要雲淡風輕，無論如何一定要等到對方主動表白，天秤座才覺得可以開始一段戀愛了。

天秤座喜歡一個人，就會變得非常好約，彷彿隨時都有時間來見你。如果你身邊有這樣的天秤座，他們可能是在暗戀你。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人擅長暗戀是因為他們實在太害羞了，一方面不知道怎麼說清楚自己的感情，另一方面擔心被拒絕，如果被拒絕就再也沒有機會了。

巨蟹座喜歡一個人，會經常出現這個人的周圍，永遠掛著友善的微笑，眼神好像在說「需要我幫忙嗎？」如果你身邊有這樣的巨蟹座，他們可能是在暗戀你。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)