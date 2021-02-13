嘉義縣義竹鄉與台南市鹽水區交界的厚生橋，2月8日傳出一名57歲吳姓婦人失蹤，警消獲報後搜索多日未果，原本與吳婦家屬討論後，於14日停止搜索任務，沒想到13日於八掌溪水域尋獲已死亡的吳婦。搜救人員感慨，大年初二回娘家，家屬期盼已久的媽媽終於出現，但等來的卻是一具冰冷遺體。

嘉義縣消防局勤務指揮中心於本月8日接獲員警轉報，指有家屬於厚生橋下發現未歸、失去連絡母親的機車，消防局立即出動義竹分隊漏夜地毯式搜索，到了晚間10點仍未尋獲，隔天天亮仍持續搜救，家人在一旁焦急地等候。

義竹分隊搜救人員表示，這幾天，人員除在厚生橋下的八掌溪水域搜救外，也沿河段兩邊搜尋，並出動空拍機以空中搜尋找人，家屬過年前後，每天都到現場協尋，但仍是無所獲。

搜救人員說，直到今天中午12點多，人員在河岸邊發現疑似是失蹤多日的婦人，趕緊出動橡皮艇救人，但找到時人已死亡，救上岸後未送醫，遺體交由家屬和警方處理。

警方表示，家屬對婦人溺斃死亡無意見，但確認死因仍待檢方相驗。

(中時 )