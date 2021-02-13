從風水來看，住家格局對於財運影響深遠，運勢命理網站「旺好運」分享，一個家分為客廳、廚房、臥房與陽台，想要財運旺旺來，也跟這幾個地方息息相關，民間流傳居家風水的財運布局是：接錢看大門或陽台、賺錢看客廳、招財看廚房、存錢看臥房，注意這些區域的風水，可讓家宅更有吸金之效，家庭成員的財運更旺盛。

▍1.接錢看大門或陽台：接財神

大門或陽台，在居家的地位等同人的口、鼻般的重要，盡量避免不好的氣流、味道、沖煞。大門外，如果有壁刀、樑沖門或與鄰居是門對門的沖煞，建議可以擺植栽、葫蘆，化解與鄰居、壁刀、樑沖門的煞氣。

另外，內外如果有異味，財神就不會光顧，有陽台的家戶，務必保持乾淨、明亮、通暢，以民俗說法，是避免財神空降時，沒地方站，而落到隔壁或樓下的鄰居，而錯失進財的機會。

▍2.賺錢看客廳：迎財神

客廳是財神蒞臨後，第一個會駐足的空間，因此客廳首重溫馨情境、窗明几淨，加上家庭和睦，有助於家庭成員的財運暢旺。

▍3.招財看廚房：招財神

廚房帶有「累積」、「生產」的功能，掌管一家的食祿，同時代表財運與福氣的來源，因此廚房的第一要務首重乾淨，忌潮濕、雜亂。廚房乾淨清潔、通風良好，不僅可以照顧到家人的健康，財神看到後自然會願意來加持。

▍4.存錢看臥室：留財神

臥室有「補充」、「挹注」的能力，臥室布置需具有清靜、舒適的特色，讓人願意停留在此補充體力，挹注精神。如此一來財神進到臥室，體驗到寧靜、舒適的氣場，自然願意留下，理順空間的磁場，順理成章將「財」留下來。

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(中時新聞網)