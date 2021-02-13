蔡育澤（右）和爸爸蔡崇文（左）、兒子蔡侑廷（中）都是農曆大年初一出生，為此他們只過農曆生日，為這暖心奇蹟慶祝。（蔡育澤提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮蔡育澤和爸爸、兒子祖孫三代，國曆生日雖不同天；但巧合的是，若換算成農曆，3人都是大年初一出生。「三代同一天農曆生日的機率只有13.3萬分之1！」蔡育澤笑說，為此他們只過農曆生日，每年初一家族成員聚在一起，除吃團圓飯，還會一同幫3人慶生，為這暖心奇蹟慶祝。

蔡育澤表示，他爸爸蔡崇文1958年2月18日出生，他是1985年2月20日，而他兒子蔡侑廷則是2012年1月23日生，3人的國曆生日都不同天；但國曆轉成農曆，祖孫三代都是大年初一出生。

蔡育澤說，他們祖孫三代3人都是自然產，記得他太太懷著兒子時，他們推算預產期大約在過年前後，本來還在猜測：「應該不會這麼剛好吧」，沒想到除夕夜當天，太太出現產兆，立刻到醫院待產，兒子即在初一上午10點呱呱墜地。

蔡育澤提到，不只他們覺得不可思議，就連親友聽聞也直呼「太神奇了！」，以前他小時候，家人因工作繁忙，很少會特別過生日，不過自從兒子出生後，因這個難得的機緣，每年特別選在農曆初一吹蠟燭慶生。

蔡育澤爸爸蔡崇文原本從事水產批發，有鑑於漁獲需仰賴漁船出海，供貨量不穩定，轉型成蝦仁加工廠，近年更開發多元產品取代單一產品販售，顧客拓展至全台，目前他兒子蔡博仰、蔡育澤接棒經營。

蔡育澤說，曾有長輩提起「在大年初一出生，能連旺三代！」但他笑說，自認沒有偏財運，從沒有中過什麼獎，穩紮穩打賺錢才是王道。

(中時 )