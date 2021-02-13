大年初二回娘家，民眾沒辦法出國又集中上路，國道北中南多處路段一早就塞車「紫爆」，還發生不少車禍來插花。開車出門的駕駛們可說是「壓力山大」。不過，一名人妻網友，PO上了他們家駕駛才有的專屬貼心服務，引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中貼文指出，大年初二與老公開車趕著回去娘家吃飯，結果才上了高速公路，就遇上大塞車，原PO立刻拿出事先準備的鱈魚香絲，讓開車的老公吃點東西，提提神。

不過，讓駕駛一邊開車，一邊出手拿東西吃，實在不安全。這位人妻又不想一直伸手拿東西餵老公，於是想到這麼一招，在相片中可見，原PO聰明的將細條狀的鱈魚香絲，一條接著一條「綁」起來，變成一條超長的「食物繩索」，開車的老公「只要動口不動手」就能夠吃到東西。讓她開心的直呼「決定一路綁回娘家」、「已食飽也卡滿牙縫」。

貼文曝光，吸引破萬網友狂讚，大家心有戚戚焉紛紛留言，「回程就靠這招了」、「哈哈，兩個都不無聊了，優良副駕」、「我老婆總是抓一把叫我直接吃」、「竟然沒睡死，這實在是太貼心了」。

(中時新聞網)